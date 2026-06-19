Stati Uniti, che crescita! Padroni di casa già qualificati ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026

Nel recente passato, diverse volte Folarin Balogun è stato associato a squadre italiane in trattative di mercato. All'Inter, soprattutto. Poi non si è fatto mai nulla perché non ci sono mi state le condizioni favorevoli. Ora l'attaccante segna con la maglia del Monaco (19 gol totali in stagione) ed è già diventato l'idolo dei tifosi a stelle e strisce. Il suo modo di interpretare il ruolo di centravanti non è particolarmente raffinato, ma di sicuro è molto efficace. Ha forza fisica, carattere e generosità. Segna senza essere ossessionato dal gol, lavora incessantemente per la squadra. C'è molto di suo nel gol che sblocca il risultato a favore degli Usa, perché sulla sua percussione, Burgess non può fare altro che deviare il pallone nella propria porta. Il secondo tempo lo vede un po' meno incisivo, con un'occasione importante sprecata ma anche con tanto lavoro prezioso in fase difensiva.