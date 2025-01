Flick: "Real grande squadra, ma Barcellona pronto e con Olmo in più"

Il Real Madrid "è una delle migliori squadre del mondo, ma siamo preparati ad affrontarla. Dobbiamo correggere gli errori perché possono trarre vantaggio da qualsiasi opportunità". Così l'allenatore del Barcellona Hansi Flick nel corso della conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa spagnola contro il Real. Per la partita, l'allenatore potrà contare su Olmo e Pau Víctor. "Olmo può giocare, non ha problemi. Tornerà in squadra. Da fuori si sente solo il rumore, dobbiamo essere uniti e forti", ha detto Flick. Il fatto che Vinicius sia squalificato per due partite ma solo in campionato per l'incidente al Mestalla non preoccupa l'allenatore del Barcellona. "Non è una mia decisione. È bello averlo in Supercoppa. Tutti vogliono vedere i giocatori migliori", ha detto nell'anteprima di una partita che potrebbe dargli una spinta per quello che verrà: "Questo è un classico e una finale di Supercoppa. Se vinciamo questa avremo più fiducia per il resto della stagione."