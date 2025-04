Firenze, l'assessora Perini: "Con Commisso buon dialogo sullo stadio che va avanti"

Sullo stadio Artemio Franchi di Firenze "mi sembra che ci sia un buon dialogo che sta andando avanti. Mi focalizzo su ciò che sta accadendo più che sul dove accade". Lo ha dichiarato l'assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, rispondendo in consiglio comunale a un question time di Dmitrij Palagi (Spc) a proposito dell'incontro tra il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Palagi ha chiesto conto a Perini anche del motivo per cui si è deciso di svolgere l'incontro al Viola Park, centro sportivo della Fiorentina, invece che a Palazzo Vecchio. "Sui costi la risposta potrà essere definitiva una volta approvata la variante, che è in corso di redazione", ha aggiunto Perini.