Serie A: Fiorentina-Spezia 3-0, Castrovilli-Vlahovic show

FIORENTINA-SPEZIA 3-0

Il centrocampista, dentro per l'infortunato Bonaventura, regala al bomber il pallone che sblocca il match e poi lo chiude. Tris di Eysseric

Nel primo anticipo della 23a giornata di Serie A, la Fiorentina batte 3-0 lo Spezia, si risolleva dopo due sconfitte di fila e supera proprio gli spezzini in classifica. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, Castrovilli sale in cattedra e fa esultare Prandelli. Il centrocampista, entrato al 46' della prima frazione per l'infortunato Bonaventura, serve a Vlahovic l'assist dell'1-0 (49') e chiude il match al 64'. Tris di Eysseric all'83'. Fiorentina, vittoria e sorpasso

















































































































































LE PAGELLE

Castrovilli 7,5 - Prandelli lo manda in panchina dopo la deludente prova di Marassi con la Samp. L'infortunio di Bonaventura gli regala una nuova occasione che il centrocampista sfrutta appieno: assist per Vlahovic, gol del 2-0 e recupero palla nell'azione del 3-0.

Vlahovic 7,5 - In difficoltà come tutta la squadra nel primo tempo, si scatena in tandem con Castrovilli nella ripresa. Sblocca il match con un'acrobazia e regala a Eysseric il facile pallone del tris. Provedel gli nega la doppietta.

Kouame 4,5 - Altra chance gettata dal vento dall'ex Genoa, che nel primo tempo si vede solo per il contatto fortuito con Marchizza che costringe quest'ultimo ad abbandonare il campo per un colpo alla testa. Gira completamente a vuoto e Prandelli lo lascia negli spogliatoi all'intervallo.

Provedel 5,5 - Bravo su Eysseric e Vlahovic, ha però sulla coscienza il gol dell'1-0 con l'uscita su Castrovilli che lascia sguarnita la porta. Come per i compagni non è serata.

Agudelo 5,5 - Parte con il piede giusto ma piano piano si spegne. Distante anni luce dalla superba prova contro il Milan, Italiano lo toglie dopo 63' per far posto a Galabinov.

Estevez 4,5 - Regge bene nel primo tempo, quando la Fiorentina non è mai pericolosa. Nella ripresa perde il pallone da cui nasce il 3-0 che getta i titoli di coda sul match.

IL TABELLINO

FIORENTINA-SPEZIA 3-0

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6,5, Pezzella 6, Martinez Quarta 6; Venuti 6 (40' st Caceres sv), Amrabat 5,5 (15' st Borja Valero 6), Pulgar 6, Bonaventura 5,5 (46' Castrovilli 7,5), Biraghi 6,5 (40' st Igor sv); Vlahovic 7,5, Kouame 4,5 (1' st Eysseric 7). A disp.: Terracciano, Rosati, Maxi Olivera,, Malcuit, Montiel, Callejon, Kokorin. All.: Prandelli 6,5

Spezia (4-3-3): Provedel 5,5; Vignali 5,5 (40' st Piccoli sv), Chabot 6, Ismajli 6, Marchizza sv (11' Ramos 5,5); Estevez 4,5, Ricci 6, Maggiore 5,5 (18' st Leo Sena 5); Gyasi 5,5, Agudelo 5,5 (18' st Galabinov 5,5), Saponara 5 (18' st Verde 5,5). A disp.: Zoet, Acampora, Agoume, Capradossi, Ferrer, Pobega, Dell’Orco. All.: Italiano 5,5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 4' st Vlahovic (F), 19' st Castrovilli (F), 38' st Eysseric (F)

Ammoniti: Amrabat (F), Eysseric (F), Borja Valero (F), Martinez Quarta (F)

Espulsi: -

Note: All'11 Marchizza (S) ha lasciato il campo in barella dopo un contatto testa a testa con Kouame

LE STATISTICHE

Castrovilli con cinque gol e due assist in 21 presenze ha già superato il numero di partecipazioni attive dell'intero scorso campionato (tre reti e due assist in 33 presenze).

Prima di Gaetano Castrovilli, l'ultimo giocatore della Fiorentina che da subentrato aveva sia segnato che fornito assist in un singolo match di Serie A era stato Federico Bernardeschi nel maggio 2015 (contro il Chievo).

Solo Luis Muriel (sei) ha segnato in più gare di Dusan Vlahovic (cinque) dall'inizio del 2021 in Serie A.

Dallo scorso dicembre solo Romelu Lukaku (sei) è andato a segno in più gare casalinghe di Vlahovic (cinque) in Serie A.

Per la prima volta dal dicembre 2018 la Fiorentina trova il gol con due giocatori subentrati a gara in corso in Serie A: Simeone e Mirallas vs Sassuolo in quel caso.

100ª vittoria per Cesare Prandelli da allenatore della Fiorentina in Serie A.

Per la terza volta Gaetano Castrovilli ha sia segnato che fornito assist nello stesso match di Serie A, l'ultima nell'ottobre 2020 contro l'Udinese.

Seconda rete di Valentin Eysseric in Serie A, la prima risaliva al maggio 2018 in Genoa-Fiorentina.

Dusan Vlahovic ha fornito il primo assist in Serie A.

L’ultima vittoria casalingha della Fiorentina con almeno tre gol di scarto in Serie A risaliva allo scorso luglio: 4-0 contro il Bologna.

100ª presenza di Cristiano Biraghi con la Fiorentina in tutte le competizioni.

150ª presenza per Riccardo Saponara in Serie A.