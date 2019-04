Serie A, Fiorentina-Frosinone 0-1: Ciofani affonda Pioli

07/04/2019 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Quattro giorni dopo aver steso il Parma con un rigore al 103', Ciofani si ripete a Firenze e consegna al Frosinone altri tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Stavolta il gol arriva all'84' e completa una perfetta ripartenza della squadra di Baroni, che con 23 punti adesso inizia a crederci per davvero.



L'avvio del match promette emozioni e ritmi notevoli, ma in realtà la gara si assesta in mezzo al campo dopo un botta e risposta nei primi 3 minuti: Lafont vola su un colpo di testa di Salamon al 2', Mirallas fallisce invece un contropiede pochi secondi più tardi (3'). Il Frosinone, molto chiuso con un 3-5-2 nel quale spesso l'intera squadra è impegnata a difendere nella propria metà campo, lascia il primo tempo a una Fiorentina con poche idee e - fattore ben più grave - dall'atteggiamento quasi vacanziero. Non è un caso, infatti, che appena i ciociari alzano il ritmo la Viola va in difficoltà. Come al 39', quando Beghetto sfiora il vantaggio con un destro parato in due tempi da Lafont.



Pioli si rende conto della scarsa incisività in fase offensiva e così cambia assetto dopo un'ora: dentro Dabo e Simeone e Fiorentina che passa al 4-2-3-1, con Muriel dirottato sulla trequarti ma con scarsi risultati. La mossa è però un boomerang, visto che l'assenza di Benassi e Gerson consegna il centrocampo ai ciociari che, a questo punto, iniziano ad alzare il baricentro fino alla zampata di Ciofani, bravo a colpire con il destro poco dopo un palo di Chiesa dalla distanza. La Fiorentina, che in casa non vince dal 16 dicembre, finisce con la testa bassa e rimanda nuovamente l'appuntamento con i tre punti. Le tre sconfitte e i quattro pareggi nelle ultime sette sono una miseria: per salvare la stagione resta solo la Coppa Italia.