Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: Cabral risponde a Maehle 

FIORENTINA-ATALANTA 1-1

Al Franchi il danese sblocca la gara nel primo tempo, poi l'attaccante viola pareggia su rigore nella ripresa. Sportiello protagonista con diverse parate decisive

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nel posticipo che chiude la 30.ma giornata di Serie A Fiorentina e Atalanta pareggiano 1-1 e muovono la classifica. Al Franchi gara tirata e spigolosa. Nel primo tempo è la Viola a fare il match, ma Sportiello è attento e Maehle (37') sblocca il risultato con una giocata da calcio a 5. Nella ripresa poi Cabral (56') pareggia su rigore per un tocco di mano in area di Toloi, Biraghi centra un palo su punizione e Sportiello salva il risultato su Bonaventura nel recupero. Atalanta a quota 49, Fiorentina a 42 punti.

LE PAGELLE

Nico Gonzalez 7: ha libertà di movimento nello scacchiere di Italiano e proprio la sua posizione crea diversi problemi ai nerazzurri tra le linee. Nel primo tempo agisce da play avanzato e sfiora un gran gol all'incrocio, nella ripresa tante buone sponde, idee e generosità anche in fase di non possesso

Cabral 6,5: conferma il momento magico con freddezza pareggiando i conti dal dischetto e guidando l'attacco con fisicità e grinta. Settimo gol in campionato, terzo centro nelle ultime quattro gare

Ikone 5: non entra mai in partita né a destra, né a sinistra. Italiano lo toglie nell'intervallo

Zapata 5,5: lento e macchinoso con la palla tra i piedi e poco reattivo nell'attaccare la profondità o andare incontro per fare la sponda. Meglio nella ripresa, ma troppo poco per fare la differenza

Hojlund 5: quando parte nell'uno contro uno ha una fisicità esplosiva e Milenkovic fatica a tenerlo, ma si accende solo un paio di volte e la Dea davanti non sfonda

Maehle 6,5: tanto lavoro sporco in fascia e aggressività sulle seconde palle. Sblocca la gara con una gran giocata da calcio a cinque

Sportiello 7: almeno tre parate decisive. L'ultima sul colpo di testa di Bonaventura nel recupero è da applausi per reatività e freddezza



IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 1-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic (27' st Biraghi); Castrovilli (47' st Bianco), Mandragora, Barak (19' st Bonaventura); Ikone (1' st Brekalo - 19' st Sottil), Cabral, Nico Gonzalez.

A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Ranieri, Venuti, Kayode, Igor, Saponara, Duncan, Jovic, Kouamé. All.: Italiano

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini (32' st Palomino); Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Hojlund (25' st Muriel), Zapata (39' st Boga).

A disp.: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Bernasconi, Soppy, Muhameti. All.: Gasperini

Arbitro: Guida

Marcatori: 37' Maehle (A), 11' st rig. Cabral (F)

Ammoniti: Martinez Quarta (F); Mahele, Ederson, Toloi (A)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• La Fiorentina è rimasta imbattuta per otto incontri consecutivi in Serie A (5V, 3N) per la prima volta dal periodo febbraio-aprile 2018, con Stefano Pioli in panchina.

• Joakim Maehle (che ha segnato la rete numero 2500 dell'Atalanta in Serie A) ha realizzato il suo terzo gol nel 2023 in campionato: solo Stefan Posch (quattro) fatto meglio tra i difensori nel periodo nei top-5 tornei europei.

• A partire dal 2004/05 la Fiorentina ha segnato otto gol su rigore contro l'Atalanta in Serie A, nel periodo considerato solo contro l'Udinese (nove) la Viola ha segnato più reti dal dischetto nella massima serie.

• A partire da febbraio Arthur Cabral (10 come Victor Osimhen) è il giocatore della Serie A ad aver realizzato più gol considerando tutte le competizioni.

• Nel 2023 l'Atalanta ha subito tre gol su rigore in Serie A, tanti quanti quelli subiti nell'intero 2022

• L'Atalanta ha pareggiato due delle ultime sei partite in Serie A (2V, 2P), tanti pareggi quanti quelli ottenuti nelle 15 gare precedenti.

• L'Atalanta ha segnato 11 gol negli ultimi 15 minuti del primo tempo in questa Serie A, solo il Napoli (14) ne conta di più nella massima serie.

• La Fiorentina ha realizzato tutti gli ultimi quattro calci di rigore in Serie A, dopo che aveva sbagliato i due precedenti.

• La Fiorentina (13) è la squadra contro cui Gian Piero Gasperini ha pareggiato più partite in Serie A (6V, 13N, 8P).

• Joakim Maehle ha segnato in trasferta tre dei suoi quattro gol in Serie A.