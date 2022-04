Milan-Fiorentina, caos biglietti: la Questura annulla quelli del settore ospiti già venduti

INTERVENUTA LA QUESTURA

Sono più di 4mila i tagliandi annullati che saranno a disposizione dei tifosi della squadra di Italiano

La Fiorentina avrà i tifosi al seguito al Meazza nella sfida della 35a giornata di Serie A. Il caos legato alla vendita dei biglietti del settore ospiti, andati esauriti in poco tempo ma acquistati da tifosi rossoneri prima che dai viola, è stato sbloccato dalla Questura di Milano. I 4100 tagliandi del terzo anello verde sono stati annullati e rimessi in vendita per i possessori della tessera InViola, dopo le proteste delle due curve - di Milan e Fiorentina - e del direttore generale viola Joe Barone. Getty Images

Sia le tifoserie organizzate del Milan che quelle della Fiorentina avevano preso posizione, chiedendo una soluzione per far sì che le persone già organizzate per la trasferta milanese potessero entrare allo stadio. E la soluzione è arrivata.

Una volta che la decisione della Questura verrà messa a verbale, i biglietti emessi per il terzo anello verde saranno annullati e rimessi in vendita fino alle 19 di sabato sera.