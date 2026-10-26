Dai fischi all'eurogol, fino al faccia a faccia con Vanoli: il pomeriggio incredibile di Jimenez

Il lieto fine del suo pomeriggio però è stato rovinato dai 6 minuti di recupero in cui l'Inter ha ribaltato risultato e partita. Dopo il triplice fischio, con la rimonta ancora fresca, c'è stato spazio per altro nervosismo. Barella e Dimarco hanno iniziato a discutere con un collaboratore di Vanoli, Jimenez, che era stato sostituito, appena ha visto la scena ha fatto per fiondarsi in campo. A fermarlo, con le cattive, è stato il suo allenatore. La sequenza di Vanoli che lo placca è diventata subito virale, anche perché il tecnico Viola non ha usato le buone: ha preso lo spagnolo per il collo urlandogli in faccia a muso duro. Una lavata di capo che, in realtà, era tesa soltanto a evitare un provvedimento disciplinare allo spagnolo. Un epilogo amaro per un pomeriggio da protagonista.