© Getty Images
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Matura a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa, la settima sconfitta stagionale di una Fiorentina che non è ancora guarita dai suoi problemi. I viola vengono travolti e sconfitti dal Monza con un nettissimo 3-0, nel segno di Varela: doppietta per il vice-capocannoniere della Serie A, sempre più impattante. Juric cambia portiere rispolverando Thiam e i suoi rischiano qualcosa sull'avvio aggressivo dei viola, col senegalese decisivo su Oulaï e Jimenez nei primissimi minuti. Entrambe le formazioni giocano a viso aperto e puntano sul pressing, che si rivela più efficace per i biancorossi. Il Monza sfrutta l'infortunio di Viery per riprendere campo e si rende pericoloso con Birindelli, ma buca de Gea solo al 45': tocco col braccio di Oulaï, rigore e 1-0 del solito Varela. Il portoghese diventa il secondo attaccante in doppia cifra, in questa Serie A, e fa il bis al 50': cross rasoterra di Pessina e meraviglioso colpo di tacco per il 2-0, che lo porta a quota 11 gol in 12 gare. Il solo Malen (12 reti) lo supera nella classifica cannonieri e il Monza si gode un centravanti che stuzzica tutte le big, e indirizza definitivamente la partita. Neppure i cambi di Vanoli, Njie compreso, risvegliano una Fiorentina che viene colpita e non si rialza più. Robinson firma il tris con un tiro potente e letale dall'interno dell'area (59') e il Monza mette in cascina tre punti pesantissimi, controllando nel finale. Solo Beto si rende pericoloso per la Fiorentina nel finale, coi viola che si fermano a quota 9 punti e vengono fortemente contestati dai propri tifosi nel post-gara. Esulta invece il Monza, che sale a 10 punti e in 14a posizione: biancorossi a +2 sulle terzultime (Parma e Sassuolo), insieme al Lecce.
IL TABELLINO
MONZA-FIORENTINA 3-0
MONZA (3-4-2-1) - Thiam 6.5; Kouadio 6.5 (28' st Ziolkowski 6), Goglichidze 6.5, Carboni 6; Birindelli 7 (39' st Lucchesi sv), Akinsanmiro 6.5 (28' st Foé Ondoa 6), Colombo 6.5, Mangas 6.5; Pessina 7 (39' st Touré sv), Robinson 7 (12' st any Mota 6); Varela 8. A disposizione: Törnqvist, Strajnar, Antov, Cutrone, Forson, Zeballos, Bakoune, Colpani, Mout. All. Paro (squalificato Juric).
FIORENTINA (4-2-3-1) - de Gea 6; Jimenez 5.5, Dragusin 4.5, Viery 6 (28' Ranieri 5), Joao Mario 5; Ndour 5.5, Inao Oulaï 5; Mastantuono 5 (22' st Valdepeñas 6), Pedro Gonçalves 6 (1' st Njie 5.5), Gnonto 5 (22' st Beto 5.5); Pellegrino 5.5. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodô, Brescianini, Atta, Fagioli, Mazzeo. All. Vanoli.
Arbitro: Doveri.
Marcatori: 45' rig. e 5' st Varela (M), 14' st Robinson (M).
Ammonito: Dragusin (F).
LE STATISTICHE
Gustavo Varela (11 gol) è il quinto giocatore ad andare in doppia cifra di reti nelle prime 12 giornate nel massimo campionato con una squadra neopromossa nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Gabriel Batistuta (con la Fiorentina nel 1994/95), Dario Hübner (con il Piacenza nel 2001/02), David Trezeguet (con la Juventus nel 2007/08) e Germán Denis (con l’Atalanta nel 2011/12).
Gustavo Varela è il terzo giocatore capace di andare in doppia cifra di gol nelle prime 11 presenze in assoluto in Serie A negli ultimi 50 anni, dopo Vincenzo Montella nel 1997 e Diego Milito nel 2008.
La Fiorentina ha subito almeno un gol in ciascuna delle prime 12 gare di un campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia (zero clean sheet anche nel 1937/38).
La Fiorentina ha perso quattro delle ultime sette partite in Serie A (1V, 2N), tante sconfitte quante nelle precedenti 16 gare nella massima serie (5V, 7N).
La Fiorentina ha subito almeno un gol per 13 gare di fila in Serie A per la prima volta da marzo-settembre 2010 (13 match anche in quel caso).
Gustavo Varela ha realizzato tre marcature multiple in questa Serie A (tre doppiette) e nessun giocatore ne conta di più nel torneo (tre anche Donyell Malen e Antonio Raimondo).
Jay Robinson ha realizzato tre gol in questa Serie A, già uno in più rispetto alle due stagioni precedenti tra Premier League e Championship con il Southampton (due).
La Fiorentina è la squadra contro cui il Monza ha vinto più partite in casa in Serie A: tre.
Il Monza è la squadra che ha guadagnato più rigori in questa Serie A: quattro, di cui tre realizzati e nessuna squadra conta più reti dal dischetto nel torneo (tre anche Bologna e Inter).
Matteo Pessina, tornato a giocare in Serie A 743 giorni dopo l’ultima volta (10 novembre 2024), ha fornito un assist nella massima serie per la prima volta dal 4 maggio 2024.