LE STATISTICHE

Gustavo Varela (11 gol) è il quinto giocatore ad andare in doppia cifra di reti nelle prime 12 giornate nel massimo campionato con una squadra neopromossa nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Gabriel Batistuta (con la Fiorentina nel 1994/95), Dario Hübner (con il Piacenza nel 2001/02), David Trezeguet (con la Juventus nel 2007/08) e Germán Denis (con l’Atalanta nel 2011/12).

Gustavo Varela è il terzo giocatore capace di andare in doppia cifra di gol nelle prime 11 presenze in assoluto in Serie A negli ultimi 50 anni, dopo Vincenzo Montella nel 1997 e Diego Milito nel 2008.

La Fiorentina ha subito almeno un gol in ciascuna delle prime 12 gare di un campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia (zero clean sheet anche nel 1937/38).

La Fiorentina ha perso quattro delle ultime sette partite in Serie A (1V, 2N), tante sconfitte quante nelle precedenti 16 gare nella massima serie (5V, 7N).

La Fiorentina ha subito almeno un gol per 13 gare di fila in Serie A per la prima volta da marzo-settembre 2010 (13 match anche in quel caso).

Gustavo Varela ha realizzato tre marcature multiple in questa Serie A (tre doppiette) e nessun giocatore ne conta di più nel torneo (tre anche Donyell Malen e Antonio Raimondo).

Jay Robinson ha realizzato tre gol in questa Serie A, già uno in più rispetto alle due stagioni precedenti tra Premier League e Championship con il Southampton (due).

La Fiorentina è la squadra contro cui il Monza ha vinto più partite in casa in Serie A: tre.

Il Monza è la squadra che ha guadagnato più rigori in questa Serie A: quattro, di cui tre realizzati e nessuna squadra conta più reti dal dischetto nel torneo (tre anche Bologna e Inter).

Matteo Pessina, tornato a giocare in Serie A 743 giorni dopo l’ultima volta (10 novembre 2024), ha fornito un assist nella massima serie per la prima volta dal 4 maggio 2024.