Italiano: "Il 2-1 ci fa tenere le antenne dritte. Loro superiori in condizione"

Le parole del tecnico viola a margine della vittoria per 2-1 sul Twente nell'andata degli spareggi di Conference League

Dopo 5 anni di attesa, la Fiorentina ha bagnato il ritorno in Europa con un successo sul Twente. Il 2-1 dell'andata dei playoff, maturato al Franchi, soddisfa Vincenzo Italiano. Il tecnico dei Viola ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky: "Fantastico l'approccio. Penso che potevamo ottenere di più in termini di gol nei primi 45'. Loro sono più avanti di noi fisicamente. E nella ripresa si è visto perché siamo calati".

Vedi anche conference league Conference League, Fiorentina-Twente 2-1: Gonzalez e Cabral lanciano la Viola "Ci prepareremo bene per il ritorno. Sono contento dei ragazzi nonostante l'abbassamento dei ritmi. Puntualmente prendiamo gol al primo tiro. Ma anche con sei undicesimi diversi rispetto a domenica siamo stati riconoscibili. Ma il gol subito ci fa arrivare con le antenne dritte", ha continuato il mister, che già pregusta il ritorno in Olanda giovedì prossimo. In mezzo al campo, Amrabat sembra essere rinato rispetto la versione sottotono della scorsa stagione. "Penso che sia arrivato con grandi aspettative e non ha reso. Ha perso un po' di autostima. Su questo abbiamo lavorato e sta crescendo man mano. Può fare ancora meglio ma è un altro giocatore". Italiano dedica qualche lode anche al duo d'attacco Jovic-Cabral: "Abbiamo 25 giocatori allo stesso livello. Per avere ritmi alti dobbiamo gestire le forze. Abbiamo tante partite e questo può essere un vantaggio. Abbiamo due calciatori forti ma dobbiamo crescere tutti in condizione". Ad ogni modo, la formazione viola sembra già giocare a memoria: "Quando trovi gente così poi si creano queste belle sinergie. Ora dobbiamo continuare a remare tutti dalla stessa parte".