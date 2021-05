Iachini si congeda: "Auguro alla Fiorentina un futuro glorioso"

LA LETTERA

Il tecnico: "Ritengo di aver centrato gli obiettivi che mi sono stati assegnati nonostante le grandi difficoltà"

"In bocca al lupo per un futuro glorioso". Cosi' Beppe Iachini rivolgendosi alla Fiorentina alla vigilia della sua ultima partita alla guida della squadra, sabato sera in trasferta con il Crotone. Il tecnico ascolano, dopo aver centrato due salvezze consecutive lascerà la panchina viola, di comune accordo col club e non solo perché in scadenza a giugno. Oggi ha voluto salutare con una lettera aperta diffusa attraverso i canali ufficiali del club. Getty Images

LA LETTERA DI IACHINI

"Il mio lavoro a Firenze si conclude con l’ultima di campionato, e nel salutare una città ed una maglia che amo, sento il dovere di fare alcune riflessioni e tanti sentiti ringraziamenti.

Ho sempre creduto nella centralità del ruolo delle persone e delle loro passioni e per l’educazione che ho ricevuto sono abituato a conquistare tutto ciò che ottengo sul campo, attraverso il lavoro e la dedizione alla causa.

Ritengo di aver centrato gli obiettivi che mi sono stati assegnati nonostante le grandi difficoltà che non ci hanno permesso di lavorare con continuità, riferendomi in particolar modo all’interruzione troppo precoce del rapporto lavorativo ed anche e soprattutto alla pandemia che ci ha privato del nostro fondamentale “12mo uomo in campo” ovverosia la vicinanza di tutti i nostri tifosi.

In questo senso, la consapevolezza ancora una volta di aver dato tutto per la nostra Fiorentina, mi consente di essere molto sereno anche in questo che è il momento dei saluti.

Desidero ringraziare il Presidente Rocco Commisso e la sua famiglia, per la fiducia che più volte mi ha conferito, tutta la società, lo staff tecnico, lo staff sanitario, i magazzinieri e tutti gli addetti ai lavori vicino alla squadra per la costanza, la fedeltà e l’impegno di cui mai mi hanno privato.

Un abbraccio all’intero gruppo dei calciatori con i quali abbiamo condiviso una pagina dura delle nostre vite personali a causa del Covid-19. Evento che ci ha fatto star male ma che ci ha unito indissolubilmente per sempre. Calciatori ai quali riconosco grande professionalità ed attaccamento ad una maglia gloriosa e mai leggera.

Infine, desidero dedicare un ringraziamento sentito a tutto l’ambiente viola ed un saluto affettuoso a tutti coloro che amano incondizionatamente la MAGLIA VIOLA…

che ancora una volta MI SONO STATI VICINI GRATIFICANDO IL MIO IMPEGNO E FACENDOMI SENTIRE SEMPRE, COME SONO…

“UNO DI LORO”

In bocca a lupo a tutti per un futuro glorioso".

Beppe Iachini