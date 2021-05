Firenze, un murales per Astori. Il fratello ringrazia

"Grazie di cuore alla splendida Firenze, al sindaco Dario Nardella, alla fondazione Cure 2 Childeren e a Giulio Rosk per la splendida opera". Questo il commento fatto su Instagram da Bruno Astori, fratello di Davide, l'ex giocatore della Fiorentina morto il 4 marzo 2018 in una camera d'albergo a Udine. Bruno postato oggi uno suo selfie realizzato proprio davanti il murales realizzato in via Canova a Firenze e dedicato al capitano viola. "Ogni bambino - scrive il fratello di Astori - ha diritto a giocare la sua partita", e invita a vistare il sito internet della onlus.