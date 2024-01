Fiorentina rivoluzione in attacco: arriva Belotti, nuovo assalto a Gudmundsson

MERCATO VIOLA

L'ex punta della Roma è il nome nuovo per il reparto avanzato ma Italiano vuole un altro giocatore offensivo: pronta una seconda offerta per l'islandese del Genoa

Mancano solo gli ultimi dettagli per poter annunciare il trasferimento di Belotti dalla Roma alla Fiorentina ma è solo questione di ore. Poi il "Gallo" andrà ad arricchire il parco attaccanti di Vincenzo Italiano. Si sta discutendo sull'ingaggio, con la Fiorentina che vuole assestarsi su una cifra intorno agli 1,2 milioni di euro da qui a fine stagione. L'arrivo di Belotti è una scelta che prescinde dal futuro di Nzola, che i viola vorrebbero far partire anche se l'attaccante angolano non ne vuole sapere.

Di certo Italiano ha la necessità di avere in rosa un attaccante che sappia agire sull'esterno e che possa, soprattutto, essere impiegato come trequartista/seconda punta. Il nome che è stato individuato è quello di Albert Gudmundsson del Genoa. La prima offerta viola non è piaciuta alla dirigenza del Grifone che ha sparato una cifra esagerata (30 milioni più bonus), per ribadire il concetto che non ha intenzione di privarsi a stagione in corso del suo elemento più importante. Ma la Fiorentina non molla ed è pronta a un nuovo assalto: previsto un nuovo contatto con il Genoa per cercare di chiudere a 25 milioni. Si tratta. Il club viola si sta muovendo comunque per un'alternativa che avrebbe individuato in Giovanni Reyna, trequartista ed esterno statunitense, ma con passaporto anche portoghese, considerato uno dei giovani più interessanti fino a poco tempo fa, ma che ora è ai margini del progetto del Borussia Dortmund. Italiano potrebbe essere l'allenatore giusto per rilanciarlo.