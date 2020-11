Fiorentina, ore calde per Iachini. E' pronto Prandelli

PANCHINA IN BILICO

La palla ora è nella mani Rocco Commisso che per la sua Fiorentina ora vuole una scossa forte. Per questo lo 0-0 contro il Parma al Tardini può segnare una sorta di linea di confine per Beppe Iachini. Al suo posto è pronto a prende le redini della squadra Cesare Prandelli che ha già fatto sapere di accettare anche un contratto di soli 8 mesi, in pratica fino alla fine di questa stagione.

























































I numeri della Viola in questo inizio di stagione non sono certo confortanti: 8 punti (2 vittorie e 2 pareggi) in 7 partite con 10 gol fatti e 12 subiti.

Una rosa non certo costruita per la salvezza, ma almeno per provare a conquistare un posto in Europa League. Con Prandelli Commisso spera di dare una sterzata alla stagione.

Questo, poi, sarebbe anche il momento giusto per cambiare vista la pausa per le nazionali. L'ex c.t. azzurro (con un passato importante in viola), è prontissimo. Nelle prossime ora potrebbe anche arrivare l'ufficialità del cambio.