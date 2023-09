Fiorentina, Italiano: "L'Inter è una corazzata, ma noi non abbiamo paura"

VERSO INTER-FIORENTINA

Il tecnico viola alla vigilia della sfida di San Siro contro i nerazzurri: "Il segreto è affrontarla con coraggio e attenzione"

© Getty Images "Cercheremo di mettere l'Inter in difficoltà. Sono una corazzata, ma noi non abbiamo paura". Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano suona la carica alla vigilia della sfida di San Siro contro i nerazzurri. "Il segreto è affrontarla con coraggio e attenzione, come abbiamo sempre fatto - ha proseguito ai canali ufficiali viola - L'Inter non ha mai subito gol. Domani faremo del nostro meglio, mattoncino dopo mattoncino. L'obiettivo nostro sicuramente è migliorare e crescere".

Sul cammino in Conference League: "Siamo molto contenti di aver superato l'ostacolo Rapid, prima gara importante della stagione - ha detto ancora Italiano - Abbiamo speso tanto e dovremo essere bravi a gestire tutto al meglio. Lo volevamo a tutti i costi e vogliamo essere protagonisti. Studieremo i nostri avversari nel girone". La Fiorentina comincerà la sua avventura europea dal Belgio in casa del Genk il 21 settembre alle 18.45, poi giocherà due match consecutivi in casa contro il Ferencvaros il 5 ottobre alle 21 e contro il Cukaricki il 26 ottobre sempre alle 21. Nel girone di ritorno, Cucaricki-Fiorentina il 9 novembre (21), poi Fiorentina-Genk il 30 (21) e in casa del Ferencvaros il 14 dicembre alle 18.45.