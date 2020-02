Fiorentina, Iachini: "Troppi errori tecnici, in casa manca serenità"

QUI FIORENTINA

Beppe Iachini analizza la sconfitta con l'Atalanta, la seconda di fila dopo quella tra le polemiche contro la Juve. "Abbiamo fatto diversi errori tecnici, soprattutto in uscita - ha spiegato l'allenatore della Fiorentina - E' una cosa che ci succede soprattutto in casa, fuori casa in giocatori sono più sereni. Dobbiamo essere più bravi nel legare, per far nascere il gioco dobbiamo sbagliare meno. Bene in difesa, in attacco dobbiamo migliorare".

"Dobbiamo avere più qualità in possesso palla, dovevamo essere più bravi a uscire nel modo giusto. Poi potevamo creare più occasioni, mai nate perché al secondo passaggio sbagliavamo sia la qualità che la scelta - ha aggiunto Iachini -. Sbagliamo più in casa che fuori, dobbiamo essere bravi a crescere anche in personalità. Abbiamo diversi giovani ma è lì che dobbiamo fare un salto di qualità. Abbiamo concesso solo qualche tiro, ma abbiamo tirato pochissimo. Sul piano del palleggio e della qualità del gioco, abbiamo sbagliato tanto e non abbiamo costruito come fatto in altre occasioni".

COMMISSO: "LE POLEMICHE? TROPPI COMMENTI NEGATIVI"

Al termine della sfida con l'Atalanta, Rocco Commisso si è presentato ai microfoni di Sky Sport. "Voglio ringraziare i miei tifosi, sono stati i numeri 1 in questa giornata. Spero non li multino perché hanno fatto un tifo molto caloroso - le parole del presidente viola - Due settimane fa l'Atalanta l'abbiamo battuta, ora abbiamo perso. E' una cosa che ci sta nel calcio. La nostra tifoseria è spettacolare". Sul mercato e gli investimenti: "Non tutti i nuovi giocatori si sono messi a giocare, ci mancano Duncan, Kouamé, Amrabat arriverà la prossima stagione. Igor l'ho visto bene, Cutrone sta facendo il suo lavoro. Andiamo avanti così, vorremmo sempre vincere ma dobbiamo anche accettare la nostra classifica.. Abbiamo messo tanti soldi. ne metteremo altri se mi lasciano fare lo Stadio. Servirà tempo, i tifosi me lo hanno sempre dato". Chiusura sulle polemiche post-Juve: "Io l’italiano non lo parlo bene, quando le persone si confrontano con me devono farlo in inglese. Molti commenti, soprattutto su Sky, da parte di ex calciatori non mi sono piaciuti".

