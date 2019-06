Fiorentina, Commisso: "Chiesa voglio tenerlo"

06/06/2019

Sta per iniziare una nuova era in casa Fiorentina, che in queste ore passerà ufficialmente nelle mani di Rocco Commisso in cambio di 170 milioni di euro che saranno versati nelle casse della famiglia Della Valle. Il magnate italo-americano è dunque pronto per la nuova avventura nel calcio italiano e la prima questione da affrontare riguarda senza dubbio il futuro di Federico Chiesa, corteggiato da Juventus e Inter.