Fiorentina, Barone: "Vlahovic? Nessuna apertura e il suo procuratore ci manca di rispetto"

FIORENTINA

Il dg viola torna sull'intervista rilasciata dall'attaccante e nega un riavvicinamento tra le parti

"Vlahovic? Per quello che ci risulta non ci sono nuove aperture. A fine novembre c'è stato un incontro fra Commisso e il suo procuratore, che ha raddoppiato ancora la richiesta di ingaggio, mancando di rispetto al club". A margine della presentazione di Jonathan Ikoné, primo rinforzo della Fiorentina nel mercato invernale, il dg viola Joe Barone torna sull'intervista rilasciata dall'attaccante serbo al portale Politika.rs ("Non è stata concordata con la società") e nega un riavvicinamento tra le parti. "Da un anno succede sempre che noi alziamo l'offerta e loro alzano la richiesta su ingaggio e commissioni".

"Successivamente mi sono incontrato privatamente con Ristic, come documentato da una foto, ma non ci sono stati passi in avanti in una trattativa che va avanti ormai da un anno - ha detto ancora Barone - Quando a Moena aveva detto che avrebbe firmato, tutti ci abbiamo creduto, compreso me, Rocco e Pradè. L'ingaggio non è mai stato un grosso problema, quanto invece le richieste personali degli agenti. Noi stavolta non ci stiamo, vogliamo andare avanti serenamente perché la società esisterà sempre".