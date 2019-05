Da Commisso a Gattuso: sarà una Fiorentina... calabrese

29/05/2019

Non essendo ancora ufficiale il passaggio di consegne, siamo alle suggestioni o giù di lì. Quel che filtra, però, da Firenze è abbastanza clamoroso. Rocco Commisso , pronto a diventare il nuovo proprietario del club viola, starebbe prendendo in seria considerazione la possibilità di affidare a due calabresi doc la gestione sportiva della nuova Fiorentina . Chi? Massimiliano Mirabelli, le cui quotazioni per il ruolo di ds sono in ascesa, e, con lui, Rino Gattuso, l'ormai ex tecnico del Milan che proprio Mirabelli aveva scelto per la panchina dei rossoneri.

Una suggestione, dicevamo, oppure una strategia che potrebbe prendere forma all'indomani del passaggio di proprietà con Commisso, anche lui come noto con origini calabresi, che già un anno fa nel tentativo di acquistare il Milan da Yonghong Li aveva avuto più di un contatto con Mirabelli.



Per quel che riguarda Gattuso è evidente che la situazione sia in grande evoluzione. Rino ha appena lasciato il Milan e non ha probabilmente troppa fretta di trovare una nuova panchina. Però ci pensa, ha già spiegato più di una volta che vuole continuare a fare l'allenatore ed è pronto a prendere in considerazione le offerte. Con un paletto da cui non transige: vuole avere mano libera nella gestione della squadra e un progetto serio da seguire. Tutte richieste cui dovrà eventualmente rispondere Commisso.



Il primo passo è però il CdA viola in programma per venerdì. L'offerta d'acquisto è già stata formulata e c'è chi parla di un pre-contratto firmato da Commisso e dai Della Valle. I tempi, però, potrebbero non essere per forza così rapidi. Non lunghi, ben inteso, ma magari saranno necessari una decina di giorni per chiudere la questione. Dopo, solo dopo, si potrà pensare alla nuova Fiorentina. Una Fiorentina in salsa (piccante) calabrese.