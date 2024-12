Un tifoso speciale in tribuna per la Fiorentina: stasera Bove torna al Franchi

Ci sarà un 'tifoso' speciale per la Fiorentina in occasione della sfida di stasera al Franchi contro l'Udinese. Edoardo Bove tornerà infatti per la prima volta nel suo stadio dopo il malore che lo ha colpito lo scorso 1 dicembre al minuto 17 della gara contro l'Inter. Bove è stato ricoverato 12 giorni all'ospedale di Careggi dove gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. La sua presenza allo stadio, confermata dalla società, coinciderà con un altro momento di forte commozione sua e di tutto il pubblico, che in questo periodo ha sempre intonato il suo nome, oltre che dei suoi compagni che faranno di tutto per ripartire dopo la sconfitta di una settimana fa rimediata a Bologna contro l'ex Vincenzo Italiano. Al fianco di Bove in tribuna ci sarà il dg del club viola Alessandro Ferrari. Il papà del centrocampista, Giovanni, due settimane fa aveva già assistito alla gara contro il Cagliari e visto segnare Cataldi, che aveva dedicato il gol al figlio.