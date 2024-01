Brekalo minacciato in patria: "Traditore". Colpa del no alla Dinamo

EX FIORENTINA

Fresco di addio alla Fiorentina, il croato ha avuto una accoglienza tutt'altro che tenere da parte dei suoi ex tifosi

© Getty Images Accolto quasi da eroe dai tifosi dell'Hajduk Spalato in occasione dell'ultimo impegno in campionato, Josip Brekalo ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa al rientro a casa in quel di Zagabria. Il fantasista, che ha lasciato la Fiorentina da pochi giorni, si è ritrovato i muri della propria abitazione imbrattati da alcuni messaggi firmati dai tifosi della Dinamo. Questi ultimi infatti, non hanno digerito il passaggio del 25enne ai grandi rivali dell'Hajduk, dopo che sembrava tutto fatto per il ritorno a Zagabria nel club che lo ha cresciuto.

"Brekalo traditore" la scritta apparsa nell'abitazione in zona Maksimir. E poi "Ricorderemo il tuo tradimento". Tutti messaggi dal contenuto tutt'altro che tenero per il classe 1998 che in Italia ha indossato anche la maglia del Torino. L'approdo alla Dinamo Zagabria è saltato per delle precedenti controversie in tribunale con lo storico club croato.