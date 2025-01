Fiorentina, Bove sempre al fianco della squadra: arbitra la partitella d'allenamento

Edoardo Bove rimane al fianco della squadra e non smette mai di far mancare il proprio sostegno ai compagni della Fiorentina. Il centrocampista, che dopo il malore accusato contro l'Inter porta un defibrillatore sottocutaneo che al momento gli impedisce di scendere in campo, ha dato una mano a mister Palladino ed è stato l'arbitro d'eccezione della partitela di fine allenamento al Viola Park, come testimoniato dai canali social del club e da un video diffuso da Passione Fiorentina.