Fiorentina, la famiglia di Barone: "I canti della Fiesole l'eco del suo spirito"

fiorentina

Lettera emozionante della famiglia dell'ex dg: "La Fiorentina gli ha permesso di coronare il suo sogno, chiediamo ai giocatori di onorarla"

La famiglia di Joe Barone, ex dg della Fiorentina scomparso due settimane fa, ha mandato una commovente lettera a tutto il popolo Viola, pubblicata sul sito ufficiale del club: "Profonda gratitudine per l'incrollabile supporto dimostrato in questi giorni di profondo dolore. La morte del nostro amato padre ha lasciato un vuoto incolmabile, la vostra dimostrazione d'amore non ci ha fatti sentire soli". La lettera, firmata Pietro, Gabriella, Salvatore e Giuseppe Barone, continua: "Ringraziamo Commisso, la sua famiglia e tutta la Fiorentina: avete permesso a nostro padre di vivere il suo sogno. Vorremmo che ogni allenatore e ogni calciatore continui a onorare il giglio che porta sul petto". Infine, messaggio alla Curva Fiesole: "I vostri cori e i vostri canti saranno l'eco del suo spirito nel cielo".

LA LETTERA DELLA FAMIGLIA BARONE

Popolo Viola,

La Famiglia Barone esprime la più profonda gratitudine ad ognuno di voi per l'incrollabile supporto dimostrato durante questi giorni di profondo dolore.

La morte del nostro amato padre ha lasciato un vuoto incolmabile nelle nostre vite. La vostra così grande dimostrazione d'amore è stata una fonte di grandissimo conforto per noi e non ci ha mai fatto sentire soli nel nostro dolore.

Noi vorremmo estendere i nostri più sentiti ringraziamenti al Presidente Rocco B. Commisso, alla sua Famiglia ed a tutta la Fiorentina. Voi avete permesso a nostro padre di vivere il suo sogno e, per questo, ve ne saremo per sempre riconoscenti.

Vorremo che tutto lo staff della Fiorentina possa continuare a lavorare con lo stesso entusiasmo e la stessa passione di nostro padre. Vorremmo che ogni allenatore, ogni singolo calciatore possa continuare ad onorare il giglio che porta sul petto ed a lottare incessantemente come ha fatto nostro padre.

Vorremmo che la Curva Fiesole continui ad essere la linfa vitale dello stadio. I vostri cori, i vostri canti saranno l'eco del suo spirito nel cielo. Stiamo per giocare la prima partita senza di lui, vi chiediamo di onorare il ricordo di Joe Barone.

Sempre Forza Viola,

Pietro, Gabriella, Salvatore e Giuseppe Barone

Vedi anche fiorentina Fiorentina-Milan, Franchi da brividi per la prima senza Joe Barone