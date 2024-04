Barak, ladri in casa mentre è in campo con la Fiorentina: decisivo il vicino 

© Getty Images

Brutta disavventura per Antonin Barak nella serata di giovedì, proprio mentre lui scendeva in campo con la Fiorentina. Dei ladri infatti, si sono intrufolati nella casa del centrocampista ceco: a 'salvare' l'ex Verona l'intervento del vicino, bravo a metterlo in fuga. Successivamente è arrivato sul posto pure il 112 per fare chiarezza sull'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati due gli uomini a far visita all'abitazione del 29enne tramite la porta finestra approfittando della gara dei gigliati (poi vinta per 2-0) col Viktoria Plzen valevole per i quarti di Conference League. Gara nella quale il classe 1994 è stato in campo per 45 minuti tra secondo tempo e ripresa.