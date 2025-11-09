Juve Stabia, gli amministratori: "Grazie ai tifosi per senso civico"

Gli amministratori giudiziari della S.S. Juve Stabia, in uno nota, esprimono "un sentito ringraziamento alla città di Castellammare. In particolare, a tutti i tifosi per il grande senso civico, il calore e la passione dimostrati prima durante e dopo la partita Juve Stabia-Palermo. La vostra presenza e il supporto incondizionato sono stati fondamentali per l'importante successo della nostra squadra". Allo stesso tempo, scrivono Mario Ferrara e Salvatore Scarpa "un ringraziamento speciale va alle Forze dell'Ordine per il prezioso supporto e lo spirito di sacrificio dimostrati. La vostra professionalità ha garantito la sicurezza e il regolare svolgimento dell'evento, permettendo a tutti di viverlo serenamente".