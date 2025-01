Fiorentina, un tifoso si sente male durante l'allenamento: lo soccorre anche Bove

A un mese dal malore accusato contro l'Inter, Edoardo Bove è stato protagonista oggi di un episodio analogo ma questa volta in veste di soccorritore. A raccontarlo è corriere.it, che spiega come verso la fine dell'allenamento a porte aperte svolto in giornata dalla Fiorentina al Franchi, un tifoso si sia sentito male. Immediato l'intervento del personale sanitario presente ma anche dello stesso giocatore della Viola, che era a bordo campo e si è andato a sincerare delle condizioni dell'uomo. Vicenda fortunatamente a lieto fine: non è stato necessario il ricovero in ospedale e tutto si è risolto per il meglio.