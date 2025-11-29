Logo SportMediaset

Calcio

Fiorentina, torna Dodô contro l'Atalanta dell'ex Palladino

29 Nov 2025 - 20:35
© Getty Images

© Getty Images

C'è anche Dodô tra i 24 convocati da Paolo Vanoli per la trasferta di domani a Bergamo contro l'Atalanta dell'ex Palladino. L'esterno brasiliano era uscito anzitempo una settimana fa nel corso della gara con la Juventus al Franchi per un problema muscolare per cui è stato escluso dalla partita di Conference League, due giorni fa, con l'Aek Atene. Nella lista non figura ancora Robin Gosens per i postumi della lesione muscolare subita contro il Milan mentre per la prima volta c'è Christian Kouamé dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio rimediato la scorsa stagione con la maglia dell'Empoli. 

