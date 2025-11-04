Logo SportMediaset

Calcio

Fiorentina senza vittorie dopo 10 giornate: solo in quattro alla fine si sono salvate

04 Nov 2025 - 13:46
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la vittoria del Genoa sul Sassuolo, la prima dei rossoblù in questo campionato, ci sono ancora tre squadre (Fiorentina, Verona e Pisa) che non hanno ancora mai vinto dopo le prime 10 giornate e per la Serie A si tratta di un record storico. I viola hanno cercato la svolta esonerando Stefano Pioli, ma per le squadre in questione lo spettro della retrocessione inizia già preoccupantemente ad aleggiare, anche perché precedenti lasciano poche speranze. Da quando il campionato è a 20 squadre (2004/05) infatti, sono state 15 le squadre arrivate alla decima giornata senza aver ancora vinto e soltanto quattro di queste a fine campionato si sono salvate: il Cagliari nel 2005/06, la Reggina nel 2007/08, il Crotone nel 2016/17 e l'Udinese nel 2023/24. 

Buffon: "Esonero Spalletti? Epilogo frutto del calendario sfortunato"
Fiorentina senza vittorie dopo 10 giornate: solo in quattro alla fine si sono salvate
Francia, Ben Yedder a processo per stupro
Bologna: Freuler operato alla clavicola, Immobile parzialmente in gruppo
Lutto in casa Milan: è morto Attilio Maldera, fratello di Gino e Aldo