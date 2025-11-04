Fiorentina senza vittorie dopo 10 giornate: solo in quattro alla fine si sono salvate

Dopo la vittoria del Genoa sul Sassuolo, la prima dei rossoblù in questo campionato, ci sono ancora tre squadre (Fiorentina, Verona e Pisa) che non hanno ancora mai vinto dopo le prime 10 giornate e per la Serie A si tratta di un record storico. I viola hanno cercato la svolta esonerando Stefano Pioli, ma per le squadre in questione lo spettro della retrocessione inizia già preoccupantemente ad aleggiare, anche perché precedenti lasciano poche speranze. Da quando il campionato è a 20 squadre (2004/05) infatti, sono state 15 le squadre arrivate alla decima giornata senza aver ancora vinto e soltanto quattro di queste a fine campionato si sono salvate: il Cagliari nel 2005/06, la Reggina nel 2007/08, il Crotone nel 2016/17 e l'Udinese nel 2023/24.