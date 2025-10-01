Fiorentina, Piccoli: "Dobbiamo dare di più a livello di carattere"

© italyphotopress
"Dobbiamo essere più cinici sotto porta per vincere. Mi pagano per fare gol e io a livello personale devo essere più cattivo davanti. Dobbiamo dare qualcosa in più a livello di carattere". Così Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, oggi in conferenza stampa al Viola Park alla vigilia della prima partita della fase campionato della Conference League, che vedrà la squadra gigliata domani, giovedì 2 ottobre alle 21, impegnata in casa contro il Sigma Olomouc, formazione della Repubblica Ceca.
