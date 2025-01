Fiorentina, Palladino non fa drammi: "Niente allarmismi, dobbiamo dare di più"

Momento complicato per la Fiorentina di Raffaele Palladino, sconfitta anche dal Monza fanalino di coda: "Facciamo i complimenti al Monza che ha messo in campo cuore e anima. Non abbiamo fatto una buona prestazione, dobbiamo lavorare tanto e mettere qualcosa in più. Non serve fare allarmismi come non ci siamo esaltati prima. La nostra forza è difendere e attaccare insieme, come nelle otto vittorie di fila, non è un problema di singoli. Probabilmente in questo momento siamo meno squadra, ci sono piccoli dettagli che fanno la differenza e voglio far vedere cosa stiamo trascurando perché ogni minima disattenzione in questo momento la paghiamo".