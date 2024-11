"I ragazzi hanno motivazione e valori. Sono contento di questa squadra, Non era facile dopo la sosta e i tanti complimenti. Noi siamo Beltran che rincorre i centrocampisti, noi siamo Sottil che quando entra fa la differenza, siamo De Gea che para come un ragazzo di 20 anni. Dobbiamo continuare così". Queste le parole di Vincenzo Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria sul Como, la settima consecutiva in campionato.