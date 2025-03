Fiorentina, Palladino: "Gasperini è un fenomeno, per me un maestro"

''Con l'Atalanta è sempre una sfida difficile, ma lo è più che mai perché è allenata da Gasperini che per me è un maestro, un fenomeno, impossibile da imitare ma al quale mi ispiro perché lui ha davvero rivoluzionato il calcio''. Lo ha detto Raffaele Palladino presentando oggi al Viola Park la partita di domenica al Franchi contro la formazione bergamasca. ''Ho avuto Gasperini allenatore, mi ha fatto crescere come giocatore e soprattutto come uomo - ha continuato il tecnico viola - Ho cercato di prendere da lui tutte le cose che hanno i grandi allenatori anche se lui è unico, fare copia e incolla quindi è inutile''. La Fiorentina riprende dopo la vittoria sulla Juventus: ''Con i mie giocatori abbiamo fissato degli obiettivi ma restano dentro lo spogliatoio. Di sicuro vogliamo fare un grandissimo finale di stagione, siamo consapevoli di potercela giocare con tutti''. L'unico assente al momento è l'infortunato Colpani.