Fiorentina, morto storico team manager Giachetti

Lutto nel calcio viola, è scomparso ieri Roberto Giachetti, storico team manager della Fiorentina sotto la gestione Cecchi Gori. La notizia è giunta ad esequie già avvenute per rispetto del riserbo voluto dal dirigente fiorentino, un riserbo che lo ha sempre contraddistinto come professionista e come persona. Giachetti è stato per tanti un assoluto punto di riferimento del club viola ed era figlio d'arte;: il padre Luciano era stato il direttore sportivo della Fiorentina che nel 1955-56 conquistò il primo scudetto della sua storia.