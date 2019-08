"I ragazzi sono stati bravi nel secondo tempo, la vittoria è significativa anche perché il Monza è molto attrezzato. Complimenti ai ragazzi, anche se c’è ancora da lavorare". Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella commenta così il successo sul Monza in Coppa Italia. "Montiel e Vlahovic? Sono rimasti con noi nonostante le richieste, non diamogli grosse responsabilità. Sicuramente avranno il loro spazio". E ancora: “Nel primo abbiamo fatto una buona partita, ma non abbiamo sfruttato le occasioni".