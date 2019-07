"Ho scoperto che per contratto deve giocare perciò avrà modo di scendere in campo contro il Benfica". Così Vincenzo Montella in conferenza stampa annuncia che l'ala al centro delle voci di mercato (è nel mirino della Juventus) sarà della partita con i lusitani. Il tecnico ha quindi aggiunto: "Il suo sguardo? Posso dire che io l'ho sempre visto come al solito e sono convinto che anche voi lo vedete tutto sommato normale. Anche durante la stagione aveva questo tipo di sguardo, non ci vedo nulla di strano".