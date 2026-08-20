Fiorentina, Mastantuono: "Volevo l'Italia, vivo per la pressione. Nessun paragone con Nico Paz"

Inevitabile la volontà di paragonarlo a un giovane talento argentino che ha già fatto tanto bene in Italia come Nico Paz: "Non l'ho sentito, ma siamo stati compagni in Nazionale. È un grande giocatore e una grande persona, ma cerco di non paragonarmi ad alcun giocatore". Poi, parlando degli argentini che hanno indossato prima di lui la casacca viola, Mastantuono ha detto: "Forse il più grande riferimento per gli argentini in questo club credo sia stato Batistuta, ma io ho parlato anche con Martinez Quarta e Nico Gonzalez: mi hanno parlato benissimo di Firenze e dell'ambiente. Mi piacerebbe entrare a far parte della storia di questo club".