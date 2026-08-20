Fiorentina, Mastantuono: "Volevo l'Italia, vivo per la pressione. Nessun paragone con Nico Paz"

20 Ago 2026 - 14:42
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© Foto da web

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"Ho scelto la Fiorentina perché mi ha presentato un progetto molto interessante e adatto alla crescita della mia carriera. Mi è sempre piaciuta l'idea di giocare in Italia. Spero di passare un bell'anno con la Fiorentina". Così Franco Mastantuono, oggi al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina. Il giovane attaccante argentino classe 2007, in possesso anche della cittadinanza italiana, è arrivato in prestito dal Real Madrid. 

I tifosi viola lo hanno accolto in modo trionfale: "Arrivare e trovare quella accoglienza all'aeroporto è stato molto bello, ma non la vedo come una responsabilità ulteriore. Sono molto convinto di poter fare le cose bene in un club così importante come la Fiorentina, e voglio dare il massimo per i tifosi e per i miei compagni, per riportare la squadra ai vertici". 

L'argentino si sente pronto a stupire: "Sono a disposizione di ciò che servirà alla squadra, io mi sento più comodo in fase offensiva ma l'importante è aiutare la squadra. Ciò che mi chiederanno l'allenatore e la squadra, io lo farò", ha aggiunto il giovane talento argentino, che ha sottolineato come nel gruppo viola ci siano ottimi giocatori, spendendo un elogio particolare per Atta. 

"Ho avuto il privilegio di giocare nel River Plate e nel Real Madrid, squadre dove c'è una grande pressione e a me piace sentire la pressione, giocare in stadi imponenti". Sul video, diventato virale, in cui si vede il giovane talento argentino che gioca a pallone in spiaggia a Forte dei Marmi (Lucca) con alcuni ragazzini, ha detto: "Quando ero sulla spiaggia mi sono ritrovato naturalmente a giocare con i ragazzini, per me è normale, stare con gli amici e con la famiglia e divertirmi in spiaggia".

Inevitabile la volontà di paragonarlo a un giovane talento argentino che ha già fatto tanto bene in Italia come Nico Paz: "Non l'ho sentito, ma siamo stati compagni in Nazionale. È un grande giocatore e una grande persona, ma cerco di non paragonarmi ad alcun giocatore". Poi, parlando degli argentini che hanno indossato prima di lui la casacca viola, Mastantuono ha detto: "Forse il più grande riferimento per gli argentini in questo club credo sia stato Batistuta, ma io ho parlato anche con Martinez Quarta e Nico Gonzalez: mi hanno parlato benissimo di Firenze e dell'ambiente. Mi piacerebbe entrare a far parte della storia di questo club".

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