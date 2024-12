Fiorentina, Mandragora: "Vogliamo vincere la Conference"

"È stata una partita difficile, il calcio europeo è diverso da quello italiano. Cambiamo interpreti, ma rimaniamo sempre squadra. Riusciamo a fare grandi prestazioni e a non disunirci, anche nei momenti negativi. Siamo contenti di questo". Queste le parole di Rolando Mandragora dopo l'1-1 contro il Guimaraes che è valso il pass per gli ottavi di Conference League per la Fiorentina. Ai microfoni di Sky si è sbilanciato: "Le due finali di Conference ci hanno lasciato brutti ricordi. Vogliamo tornare in finale e portare un trofeo a Firenze, che manca da tanto tempo. Ci impegniamo per farlo e quest'anno siamo pronti a giocarcela con tutti, anche se il cammino non sarà semplice".