Fiorentina ko: niente Conference League per il Torino

© Getty Images

Piange Firenze, ma piange anche il Torino. I granata, noni in campionato, speravano di poter accedere alla prossima Conference League grazie alla Fiorentina: in caso di successo dei viola contro l'Olympiacos, infatti, la formazione di Juric avrebbe agganciato il treno europeo. La sconfitta dei ragazzi di Italiano (1-0) nei supplementari contro la squadra greca, non solo impedisce a Rocco Commisso di vincere il suo primo trofeo da presidente, ma esclude appunto il Torino dalle coppe e non permette all'Italia di portare 9 squadre in Europa. Nella prossima stagione, quindi, schiereremo Inter, Milan, Atalanta, Juventus e Bologna in Champions, Roma e Lazio in Europa League e Fiorentina in Conference.