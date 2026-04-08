Fiorentina, Kean alza bandiera bianca: non convocato contro il Crystal Palace

Non arrivano buone notizie dalla rifinitura della Fiorentina alla vigilia della sfida di domani contro il Crystal Palace in Conference League. Moise Kean non ha smaltito del tutto il problema alla caviglia e non si è allenato con il resto della squadra. Sensazioni confermate poi dalla distinta diffusa dalla Viola: il nome del bomber non compare fra i 23 convocati per la gara di Londra. L'obiettivo è preservarlo in vista del finale di campionato in cui la Fiorentina dovrà conquistarsi matematicamente la salvezza. Out anche Manor Solomon e Fabiano Parisi, Dodo e Mandragora invece tornano a disposizione.