Fiorentina, Kean salta il derby con l'Empoli: si spera in un rientro in vista della Conference League

Il giocatore è ancora nella capitale francese e la speranza è di ritrovarlo in campo in vista della semifinale di Conference League con il Real Betis il prossimo 1 maggio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Kean potrebbe far ritorno a Firenze già lunedì per il primo allenamento in preparazione all'appuntamento europeo, tuttavia la società non ha ancora informazioni precise sul rientro complice anche la decisione di rispettare la privacy del centravanti.