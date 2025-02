Fiorentina: Kean dimesso da ospedale e tutti i test negativi

"ACF Fiorentina comunica che Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall'ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi". Questa la nota della società viola sulle condizioni di Kean che ieri a Verona in uno scontro di gioco era stato colpito alla testa e, rientrato in campo dopo essere stato medicato per un taglio all'arcata sopraccigliare, si era poi accasciato a terra ed era stato portato all'ospedale della città veneta per accertamenti.