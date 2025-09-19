Logo SportMediaset
Calcio

Argentina, due sorelle di Maradona accusate di frode commerciale

19 Set 2025 - 09:17

Rita Mabel e Claudia Norma Maradona, sorelle dell'ex calciatore Diego Armando Maradona, sono state processate e i loro beni posti sotto sequestro per presunta frode nella gestione della marca commerciale 'Diego Maradona'. Lo riportano i principali media argentini, precisando che la decisione è stata presa oggi dai giudici Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López e Julio Marcelo Luciani, nell'ambito di un caso avviato dalle denunce di Dalma e Gianinna Maradona, due delle figlie del campione. I giudici hanno disposto un sequestro di circa due miliardi di pesos (oltre 1,15 milioni di euro) per ciascuna delle sorelle, nonché per l'avvocato di Maradona, Matías Morla, e il suo assistente Maximiliano Pomargo. Tutti sono accusati di aver danneggiato gli eredi legittimi attraverso operazioni legate alla società Sattvica S.A., controllata da Morla insieme alle sorelle del calciatore. La disputa riguarda i diritti commerciali, di immagine e di proprietà intellettuale collegati al marchio, che includono abbigliamento sportivo, profumi e materiale audiovisivo. Il tribunale ha sottolineato che né Morla né le sorelle erano eredi ufficiali.

02:02
Conte la legge così

Conte la legge così

01:24
MCH LIBERTADORES FLAMENGO-ESTUDIANTES 2-1 MCH

Il Flamengo batte 2-1 l'Estudiantes: gli highlights

01:08
MCH LIBERTADORES LIGA QUITO-SAN PAOLO 2-0 MCH

Il San Paolo cade a Quito, battuto 2-0 dalla Liga

01:37
DICH BUONGIORNO POST CITY DICH

Buongiorno "Non è facile in 11, figuriamoci in 10. Ma la squadra è rimasta unita"

02:35
DICH CONTE estratto conferenza stampa DICH

Conte dopo il Manchester City: "Ne usciamo più forti"

03:32
DICH BEUKEMA NAPOLI POST CITY DICH

Beukema: "Non siamo delusi, abbiamo dato tutto"

01:14
DICH CHERUBINI PARMA DICH

Cherubini: "Gli investimenti di questi cinque anni hanno posto le basi per tanti progetti"

00:35
MCH ARRIVO MOURINHO BENFICA MCH

Mourinho arriva nel centro sportivo del Benfica... in Ferrari

01:34
Il ritorno di Mourinho

Il ritorno di Mourinho

01:57
Domenica Lazio-Roma

Domenica Lazio-Roma

01:27
Milan, certezza Pulisic

Milan, certezza Pulisic

01:55
Yildiz più Vlahovic

Yildiz più Vlahovic

01:12
Manchester live

Manchester live

00:34
MCH ARRIVO DE LAURENTIIS MANCHESTER MCH

De Laurentiis a Manchester per il pranzo Uefa con i vertici del City

01:22
La sfida di Donnarumma

La sfida di Donnarumma

02:02
Conte la legge così

Conte la legge così

DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

DICH BEUKEMA NAPOLI POST CITY DICH

Beukema: "Non siamo delusi, abbiamo dato tutto"

10:00
Atalanta, Scalvini dovrebbe saltare tre gare
09:20
Ulivieri e la tribuna di Luis Enrique: "Lo feci anch'io una volta, per scaramanzia"
09:17
Argentina, due sorelle di Maradona accusate di frode commerciale
Evelina Christillin
08:30
Christillin: "Gianni Agnelli avrebbe accettato la sentenza Calciopoli. Ma Recoba..."
23:46
Napoli, Milinkovic: "Giocato con sacrificio, questo è un grande segnale"