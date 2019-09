Le pagine de La Nazione svelano che il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è tornato ieri negli Usa dopo l'amichevole con il Perugia, ma non mancherà l'appuntamento di sabato prossimo, quando la viola sfiderà la Juve al Franchi. Il tycoon sarà in tribuna a seguire la gara e a tifare per la squadra gigliata.