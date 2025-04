Impegnata in casa col Parma, la Fiorentina non è andata oltre il pareggio. Così Stefano Citterio, vice di Raffaele Palladino, al novantesimo: "Non la considero una occasione persa, queste gare sono sempre insidiose - le parole in conferenza stampa -. Questo pareggio non preclude nulla nel nostro cammino. Gli episodi non ci sono girati bene. Fagioli? Sta bene, i discorsi usciti esulano dal campo".