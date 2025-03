Fiorentina, Gudmundsson: "Obiettivo Europa"

"Vogliamo sempre giocare come abbiamo fatto in questa settimana, dove abbiamo raccolto tre vittorie in pochi giorni. In casa siamo molto forti, anche perché dietro abbiamo il supporto dei tifosi. La settimana è stata anche dura viste le tre partite: sono molto motivato a rimanere in forma, continuando a giocare bene". Così Albert Gudmundsson in conferenza dopo il successo sulla Juve: "L'obiettivo è rimanere nelle zone europee, siamo in una buona posizione e le cose sono nelle nostre mani. Vogliamo anche andare avanti in Conference League, che è sempre stato nei programmi del club. Come ho detto, voglio continuare a giocare come adesso".