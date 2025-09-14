Fiorentina, Gudmundsson dovrebbe rientrare col Como
Albert Gudmundsson ha dovuto saltare il match contro il Napoli per un problema alla caviglia ma, scrive La Nazione, dovrebbe essere a disposizione della Fiorentina per la trasferta di Como: ieri non è stato convocato da Pioli solo per precauzione.
