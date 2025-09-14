Lecce, Di Francesco: "Sconfitta che serve da lezione"

E' deluso Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta con l'Atalanta. "Dobbiamo continuare a crescere dove non bisogna buttare tutto all'aria - ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico giallorosso -. Prendere come lezione questa sconfitta, seppur sia mancata la concretezza: già oggi è capitato e queste ripartenze per noi sono state assai fatali. Se non riusciamo insieme a risolvere questo problema diventa tutto più difficile". "Se avessimo vinto con il Milan, dove ho visto buone cose, sarebbe stata un'altra cosa - ha aggiunto -. Siamo molto calati e questo ci deve servire di lezione: ci può stare perdere, ma noi dobbiamo migliorare e giocarsela sempre".