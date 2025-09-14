Logo SportMediaset
Calcio

Pisa, Gilardino: "Dobbiamo essere più concreti"

14 Set 2025 - 17:48

E' amaro il commento di Alberto Gilardino dopo la sconfitta contro l'Udinese. "Potevamo subito andare avanti con Meister. L'Udinese però ci ha messo in difficoltà ed è andata in gol - ha dichiarato il tecnico del Pisa -. Noi abbiamo avuto 6-7 situazioni per poter pareggiare ma ci è mancato qualcosa". "Segnali importanti sono arrivati poi dal secondo tempo - ha aggiunto -. Nella ripresa ho liberato Tramoni da vincoli tattici, ma dobbiamo crescere e lavorare". "L'Udinese è una squadra forte - ha continuato -. Non avevamo le distanze giuste e loro sono stati bravi. Dobbiamo trovare la forma fisica migliore, a Stens e ad altri ragazzi serve minutaggio e un livello di allenamento alto durante la settimana".

Ultimi video

01:25
DICH GASPERINI PER SITO 13/9 DICH

Gasperini: "Nessuna promessa, dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti"

00:32
MCH FEYENOORD-HEERENVEEN 1-0 MCH

Moussa si sblocca e il Feyenoord vince

00:39
MCH PORTO-NACIONAL 1-0 MCH

Il Porto di Farioli fa cinque su cinque: battuto anche il Nacional

00:42
MCH BAYERN AMBURGO 5-0 MCH

Il Bayern e la vittima preferita: altri cinque gol all'Amburgo 5-0

00:40
MCH FAMALICAO-SPORTING 1-2 MCH

Sporting, vittoria sul Famalicao e sorpasso in classifica

01:41
MCH NEC-PSV 3-5 MCH

Il PSV ne segna cinque, un gol anche il figlio di Van Bommel

01:05
MCH AJAX-PEC ZWOLLE 13/9 MCH

L'Ajax preoccupa l'Inter: batte il Pec Zwolle e vola in testa

01:15
MCH HEIDENHEIM-BORUSSIA DORTMUND 13/9 MCH

Attenta Juve! Il Borussia Dortmund vola

02:22
MCH ESTUDIANTES-RIVER PLATE 14/9 MCH

Spettacolo con rissa finale in Estudiantes-River Plate

03:12
DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

01:30
DICH CARLOS AUGUSTO POST PARTITA DICH

Inter, Carlos Augusto: "Dobbiamo migliorare nei dettagli"

01:56
DICH ADZIC NUOVA SCATOLA 13/9 DICH

Adzic : "Tutti dicono che ho un buon tiro, ci ho provato... Difficile dormire stanotte"

00:48
DICH JURIC PRE LECCE 13/9 DICH

Lookman non convocato, Juric gli sbarra la strada: "Situazione spiacevole, io ho bisogno di altro"

02:36
DICH ITALIANO PER SITO 13/9 DICH

Bologna, Italiano: "Vogliamo portare a casa punti da San Siro"

02:03
DICH GILARDINO PER SITO 13/9 DICH

Pisa, Gilardino: "La struttura della squadra è decisa, ma..."

01:25
DICH GASPERINI PER SITO 13/9 DICH

Gasperini: "Nessuna promessa, dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti"

19:26
Messi si fa parare un rigore a "cucchiaio" e l'Inter Miami viene travolto
19:14
Napoli, De Bruyne suona la carica: "Continuiamo così"
18:38
Bremer dopo l'Inter: "Prova da vera Juve"
17:58
Atalanta, Juric: "Lookman col Psg? Non ci sarà, situazione spiacevole"
17:49
Udinese, Runjaic: "Abbiamo sofferto il Pisa, il caldo ha inciso"