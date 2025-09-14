Atalanta, Juric: "Lookman col Psg? Non ci sarà, situazione spiacevole"

Atalanta-Lecce: le foto della sfida di Bergamo
© Getty Images
© Getty Images
© IPA
Prima vittoria in campionato per Ivan Juric e la sua Atalanta. "È stata una partita difficile, come lo sono tutte - ha detto il tecnico a Dazn dopo il 4-1 al Lecce -. Il primo tempo è stato tosto, nel secondo ci siamo sciolti e potevamo farne anche altri di gol. Sono contento per i ragazzi, ce l'hanno messa tutta e se lo meritano. Nel primo tempo eravamo lenti a muovere la palla, a volte rallentiamo sviluppo a sinistra perché sono tutti destri. Poi nel secondo siamo stati più puliti tecnicamente, creando tanto".
Ora la Champions contro il Psg: "Sarà una grande gioia affrontare il Psg, la squadra più forte del mondo al momento. Dovremo essere perfetti, sperando loro non siano al massimo. Siamo fiduciosi di poter fare bene. Sarà bello anche per me, la prima volta in Champions". "Lookman a Parigi? Penso di no, la situazione è spiacevole e non bella. Ha dato tanto all'Atalanta e l'Atalanta magari ancora di più a lui. In questo momento abbiamo bisogno di ragazzi che siano 'dentro', che difendano bene la maglia, che vogliono crescere. In questo momento andiamo avanti così, poi si vedrà".
LE PAROLE DI JURIC PRIMA DI ATALANTA-LECCE
In sostanza il tecnico ha ribadito le parole della vigilia: "Caz**, noi siamo l'Atalanta, rappresentiamo una maglia, una città. Funziona al contrario, non è che devo pregare qualcuno. Lookman è un ragazzo onesto e un top player, ma restiamo convinti che l'Atalanta abbia bisogno di valori forti e umani.Si tratta di una situazione veramente spiacevole, bruttina, quello che io sento e che abbiamo bisogno di altre cose, di spirito, lotta e umiltà, di sentire la maglia. Voglio altre cose, un'appartenenza diversa. Andremo avanti così" aveva spiegato Juric prima di Atalanta-Lecce.
© Getty Images
© Getty Images
Commenti (0)