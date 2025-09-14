Atalanta, Juric: "Lookman col Psg? Non ci sarà, situazione spiacevole"

Prima vittoria in campionato per Ivan Juric e la sua Atalanta. "È stata una partita difficile, come lo sono tutte - ha detto il tecnico a Dazn dopo il 4-1 al Lecce -. Il primo tempo è stato tosto, nel secondo ci siamo sciolti e potevamo farne anche altri di gol. Sono contento per i ragazzi, ce l'hanno messa tutta e se lo meritano. Nel primo tempo eravamo lenti a muovere la palla, a volte rallentiamo sviluppo a sinistra perché sono tutti destri. Poi nel secondo siamo stati più puliti tecnicamente, creando tanto".