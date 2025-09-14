Udinese, Runjaic: "Abbiamo sofferto il Pisa, il caldo ha inciso"

Dopo la vittoria a San Siro contro l'Inter, l'Udinese si è ripetuta anche sul campo del Pisa. "Il Pisa è una buona squadra. Dovevamo chiuderla subito e poi abbiamo sofferto. Nella ripresa ha inciso il caldo, soprattutto nel finale. È un successo molto importante - ha dichiarato il tecnico Runjaic in conferenza stampa - Dobbiamo stabilizzarci. Il Pisa ha messo in difficoltà anche la Roma e quindi per noi è un successo davvero prezioso anche in ottica futuro. Siamo un ottimo gruppo con bravi giocatori. Dobbiamo avere maggiore concretezza nel possesso ma è importante anche vincere con una buona difesa".